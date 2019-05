"La scalinata della memoria", Castrofilippo si colora di ricordi e legalità

L’hanno chiamata la “Scalinata della memoria” e si trova a Castrofilippo. Un angolo di paese trasformato in vero memoriale dedicato sia all’appuntato dei carabinieri, Salvatore Bartolotta, ma anche a tutte le vittime di mafia.

Castrofilippo si dedica una scalinata bella, che lancia un messaggio chiaro: la città non dimentica chi ha sacrificato la propria vita per servire il Paese. Il tricolore sulle scale si trova in via Brodolini, tra gli autori dell’iniziativa anche Tatiana Pletto.

Una giovane avvocatessa che da circa un anno è diventata assessore al Comune di Castrofilippo. Falcone, Borsellino ma anche Peppino Impastato, nomi importanti scalfiti nei cuori della gente e adesso anche in una scalinata di superba bellezza in quel di Castrofilippo.