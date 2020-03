Scala dei Turchi 2.0: la Forestale si occuperà della sorveglianza, in arrivo telecamere fisse

La vigilanza della Scala dei Turchi sarà curata dagli uomini del corpo Forestale. Questo è quanto è emerso dall’incontro che si è svolto al Comune di Realmonte alla presenza, tra gli altri, anche dell’assessore regionale Territorio e Ambiente, Toto Cordaro che ai microfoni di AgrigentoNotizie anticipa alcuni dei provvedimenti che potranno essere adottati dopo il dissequestro dell’area.

“Abbiamo assunto – spiega l’assessore Cordaro – la disponibilità del corpo Forestale, quindi agenti in divisa, lavoreranno insieme alle altre forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura per una presenza h24 che valga da deterrenza e da protezione”. Cordaro, prima del sopralluogo sul terreno sovrastante la Scala dei Turchi, area anch’essa sottoposta a sequestro preventivo, ha anche anticipato che al dipartimento Beni Culturali e nello specifico, alla locale Soprintendenza, è stato affidato l’incarico di predisporre l’adeguata cartellonistica da collocare sul sito, mentre ad dipartimento regionale di Protezione civile invece spetterà l’onere della messa in sicurezza e della collocazione di un impianto di video sorveglianza.

Ed in vista della prossima stagione balneare l’assessore Cordaro ha ribadito: “Stiamo facendo di tutto per salvare la stagione”. Sul fronte controlli e l’impegno del corpo Forestale a garantire la sorveglianza, si è detto soddisfatto il sindaco di Realmonte Calogero Zicari.