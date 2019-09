Scala dei Turchi. “Qual è l’utilità dell’accordo fra privati e Comune?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Un accordo quanto meno curioso, un accordo fra pubblico e privato a totale vantaggio del secondo. Infatti, per settant’anni tutti gli incassi dell’uso commerciale della Scala dei Turchi saranno divisi fra il Comune di Realmonte e il proprietario dei terreni in cui si trova la scogliera. Una bozza di accordo fra il Comune e la proprietà dei terreni, che prevede che per 70 anni il 70 per cento dei profitti andrà al privato mentre il 30 per cento andrà al Comune. Ci chiediamo perché, qual è l’utilità di questo accordo e perché il Sindaco di Realmonte abbia deciso di svendere in questo modo la Scala dei Turchi che deve, invece, essere patrimonio di tutti”.

Dichiarazione di Gianfranco Zanna, presidente Legambiente Sicilia.