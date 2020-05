"Tentò violenza sessuale su una turista svizzera", indagato quarantenne agrigentino

Avrebbe provato a convincerla a praticargli del sesso orale e l'avrebbe poi abbandonata in stato confusionale. Un quarantenne agrigentino residente a Favara, secondo quanto ricostruisce il quotidiano La Sicilia, sarebbe indagato per l'ipotesi di reato di violenza sessuale nei confronti di una ventenne di nazionalità svizzera che il 22 ottobre scorso fu ritrovata nei pressi della Scala dei Turchi dopo che la stessa, via Whatsapp aveva lanciato una richiesta di aiuto ad un'amica.

L'uomo avrebbe avvicinato la ragazza alla stazione dei bus offrendosi di accompagnarla alla Scala dei Turchi, in macchina, però, secondo il racconto della giovane, si sarebbe consumato il tentativo di violenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Agrigento.