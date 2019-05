Servizio taxi, arriva una tariffa standard per raggiungere la Scala dei Turchi

Servizio Taxi cittadino, approvata una tariffa “standard” per tutti gli utenti che si recheranno da Agrigento alla Scala dei Turchi.

Il costo fisso è stato votato dal Consiglio comunale che ha accolto la proposta avanzata dalla 6a commissione consiliare di creare appunto un prezzo forfettario di trenta euro (sola andata, più un 30% per ogni passeggero oltre il quarto trasportato) per la corsa che va dal territorio di Agrigento al famosissimo sito che si trova a Realmonte.

Ci sono voluti diversi mesi di discussioni e incontri (con pure polemiche velenosissime sulla competenza della commissione consiliare proponente sul tema delle tariffe taxi, con i consiglieri che hanno anche restituito il gettone per le riunioni fatte) per arrivare alla fine ad una proposta che, probabilmente, piacerà poco agli stessi tassisti che durante l'audizione fatta in commissione Bilancio avevano inverce spiegato che il costo del servizio si aggira intorno ai 70 euro e che, soprattutto, non era possibile fissare un costo standard in assenza di un punto univoco di partenza, giacché questo avrebbe potuto far variare anche in modo sensibile la lunghezza del percorso.