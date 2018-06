Mini passerella alla Scala dei Turchi, s'attende l'ok della Sovrintendenza

Un nuovo percorso via mare, che prevede anche la realizzazione di una mini passerella, per raggiungere la Scala dei Turchi ancora chiusa per rischio crolli. Il progetto è già stato presentato dal Comune, si attende adesso il parere della Soprintendenza ai Beni culturali di Agrigento che potrebbe arrivare già questa settimana. Lo ha annunciato ieri, al Giornale di Sicilia, il sindaco di Realmonte Lillo Zicari.

"Noi siamo già pronti – ha detto il sindaco - a metterci al lavoro per garantire a visitatori e turisti, entro il mese di giugno, l’accesso alla Scala dei Turchi in condizioni di sicurezza. Le transenne sistemate sulla spiaggia nella zona a rischio crolli non verranno rimosse - ha spiegato - ma abbiamo studiato un percorso alternativo per aggirare le barriere. Si tratta – ha aggiunto il primo cittadino – di un passaggio attraverso il mare dove l’acqua è bassa e arriva massimo fino al ginocchio. Poi nella parte finale, davanti alla scogliera, nell’area più scivolosa, metteremo una pedana in legno che servirà da passerella. Così – ha spiegato ancora Zicari - ci allontaniamo dalla zona più pericolosa perché a rischio crolli e consentiamo ai turisti, almeno nel periodo estivo, di visitare in sicurezza la Scala dei Turchi".

Il nuovo passaggio sarà realizzato, in particolare, nello specchio acqueo che la scorsa settimana è stato bonificato degli ancoraggi abusivi e pericolosi realizzati anni fa. Questa è la soluzione temporanea trovata dall’amministrazione comunale realmontina in attesa che venga messa in sicurezza la scogliera. Il progetto esecutivo è stato già presentato, si attende il finanziamento della Regione Siciliana nell’ambito degli interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico.

Si tratta di un progetto della Protezione civile, da circa 380 mila euro, che prevede il disgaggio per la messa in sicurezza della parete rocciosa, delle trincee drenanti e una rete metallica come protezione. Intanto, trovano ancora l’accesso sbarrato i turisti che arrivano in questi giorni in massa alla Scala dei Turchi.

"Per quanto riguarda il progetto di messa in sicurezza della scogliera – ha detto il sindaco - stiamo facendo i vari passaggi burocratici in sinergia con l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente, ma certamente i lavori non potranno essere realizzati durante l’estate. Proprio in considerazione dei tempi della pubblica amministrazione – ha specificato - abbiamo studiato una soluzione alternativa per garantire il passaggio fino alla Scala dei Turchi".