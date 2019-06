La Scala dei Turchi conquista la copertina del settimanale "Dove"

La bellezza della Scala dei Turchi non passa inosservata. La marna bianca continua a mettere in fila feedback positivi. Visitatori di ogni dove, fotografano una delle più importanti rarità dell’Agrigentino.

Ad essere folgorati dalla bellezza della Scala dei Turchi, anche gli editori del settimanale “Dove”. La marna bianca è finita dritta in copertina. Il giornale dedicato ai viaggi racconta la Scala dei Turchi. Un riconoscimento importante, una promozione del territorio che di certo farà piacere al Comune di Realmonte e non solo.

La Scala dei Turchi è una delle attrazioni più importanti e visitate della Sicilia. In migliaia, ogni anno, si mettono in fila per visitare l’enorme marna bianca che si affaccia sul mare. La Scala continua a conquistare gente, grazie ad una bellezza pura e senza riserve.