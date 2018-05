Scala dei Turchi, domenica pulizia straordinaria: via all'iniziativa popolare

Nuova iniziativa popolare per tenere pulita la Scala dei Turchi. E' infatti nata su Facebook, la pagina "Sos Scala dei Turchi" su iniziativa di Miki D'Alessandro, raffadalese di nascita, empedoclino di adozione che insieme a numerosi amici, tra cui Romana De Leo, Martina Urso, Pippo Agro', Fabio Ferreri, Carmelo Santamaria, Paola Lentini, Adele Sciangula, hanno deciso di organizzare una pulizia generale della Scala dei Turchi per domenica prossima, 17 giugno. Il Comune di Realmonte metterà a disposizione mezzi ed attrezzature per la raccolta dei rifiuti. L'iniziativa che partirà domenica elle 8.30 al Lido Majata, è aperto a chiunque voglia prendervi parte.