Passerella alla Scala dei Turchi, Zicari: "E' un'idea, sarebbe utile ai turisti"

Una passerella sul mare utile a visitare la parete rocciosa della Scala dei Turchi. E’ questa l’idea del sindaco di Realmonte Calogero Zicari. La Scala dei Turchi non è fruibile dal mese di dicembre. L’ultimo crollo ha fatto scattare il divieto d’accesso anche via mare.

“Abbiamo lanciato la proposta – ha detto Zicari ad AgrigentoNotizie – cercheremo di realizzare una passerella che non sia invasiva e neanche provvisoria, questo potrebbe consentire la fruizione ai turisti e non solo. Ovviamente parleremo con tutti gli enti preposti, solo quando avremo delle carte in mano potremmo realizzarla”. L’idea ha fatto scattare l’ira degli ambientalisti, uno su tutti Claudio Lombardo dell'associazione "Mareamico" che ha criticato aspramente l'idea.

“Lombardo? Non è ente preposto, non mi riguarda - ha detto Zicari. Quasi certamente non riusciremo a mettere in sicurezza la spiaggia in vista dell’estate, serve una soluzione. Ci stiamo lavorando”. Il ponticello a cui ha pensato il sindaco di Realmonte sarebbe di circa 40 centimetri di altezza dal fondo del mare. La passerella partirebbe dalla spiaggia e supererebbe via mare la zona interdetta fino ad arrivare sulla scogliera.