Scala dei Turchi chiusa per tre mesi: corsa contro il tempo per eliminare i pericoli

Rimarrà chiusa per tre mesi, in attesa di interventi che scongiurino ulteriori crolli, la Scala dei Turchi. Tutto è contenuto in un'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Realmonte Calogero Zicari, il quale ha appunto disposto l’interdizione all’accesso alla scogliera al fine di tutelare la pubblica incolumità.

Durante questi mesi di divieto di accesso sarà attivato un tavolo tecnico "in grado - dicono dal Comune - di effettuare uno studio più approfondito della questione e proporre/attivare eventuali interventi di messa in sicurezza dell’area e mitigazione del rischio crolli. Della questione sono già a conoscenza i vertici della Regione Siciliana, che, con estrema celerità si sono attivati per la risoluzione della problematica, la Prefettura di Agrigento e gli uffici preposti alla salvaguardia, controllo e tutela del territorio a cui è stata inviata l’ordinanza".