Nuova luce alla Scala dei Turchi, prendono il via i lavori

Cominciano oggi i lavori per dare nuova luce alla Scala dei Turchi mentre proseguono i lavori per il collegamento delle due terrazze panoramiche che si affacciano sulla suggestiva scogliera di marna bianca. "Un escavatore e alcuni operai del Comune – ha annunciato il sindaco di Realmonte Lillo Zicari - cominceranno a preparare i blindi per l’illuminazione del belvedere nell’ambito del progetto Consume Less in Mediterranean Touristic Communities. Nel frattempo proseguono i lavori, a cura degli operai dell’Esa, per il nuovo percorso turistico che collegherà le due terrazze panoramiche, quella realizzata in collaborazione con il Fai e poi ampliata dal comune e quella diventata famoso grazie alle scene della fiction del Giovane Montalbano su Rai 1, dove saranno realizzati anche dei lavori di riqualificazione".

Il progetto Consume Less in Mediterranean Touristic Communities, che si pone l’obiettivo di ridurre in maniera significativa gli sprechi a livello energetico, idrico e dei rifiuti a livello locale, prevede l'istallazione di dodici pali per l'illuminazione. Il costo complessivo dell'intervento è di circa 15 mila euro, fonte di finanziamento Med Program 2014-2020 Fesr.

Il costo complessivo ammonta a circa 50.000 euro e prevede il potenziamento dell'illuminazione della strada provinciale che porta alla Scala dei Turchi.