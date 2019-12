Scala dei Turchi, Catanzaro alza la voce: "Inaccettabile non sia bene Unesco"

La Scala dei Turchi ancora una volta al centro dell’attenzione. La bellezza della marna bianca non passa, di certo, inosservata. Per questo, ad intervenire, è stato il parlamentare regionale, Michele Catanzaro. "L'inserimento della "Scala dei Turchi nell'elenco dei siti Patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Unesco non può essere ulteriormente rinviato per questo abbiamo impegnato il governo ad avviare le procedure necessarie a tutelare quel tratto di costa tra Realmonte e Porto Empedocle rappresentativo dell'identità della provincia di Agrigento e dell'intera Sicilia". Queste le parole di Catanazaro, all'Ansa. Il parlamentare ha così continuato.

"E' inaccettabile - continua - che un sito naturale di tale valenza rischi un'eventuale mercificazione ad uso privatistico. Occorre avanzare la candidatura nel più breve tempo possibile - conclude Catanzaro - per tutelare l'importante sito naturalistico da eventuali ipotesi di intesa per lo sfruttamento dei diritti di immagine e per ottenere le risorse necessarie alla salvaguardia del tratto di costa recentemente interessata da crolli e cedimenti della scogliera".