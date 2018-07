La Scala dei Turchi "regina" di Instagram, è la più popolare in Italia

La Scala dei Turchi vola al primo posto in Italia tra le spiagge più popolari su Instagram. La classifica è stata stilata da Holidu, il motore di ricerca per case vacanza. La spiaggia agrigentina, con più di 108.200 hashtag su Instagram, è la più “hashtaggata” in questo periodo estivo, e si piazza tra le più popolari e le più amate dai turisti di tutto il mondo.