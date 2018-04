Nuove transenne alla Scala dei Turchi, resterà inaccessibile per tutta l'estate?

Collocate nuove transenne anche sulla parte alta della collinetta. Oltre allo steccato fisso e ai divieti a valle, dunque a pochi metri dall’arenile, ieri, da metà mattinata, sono state posizionate nuove transenne. “Ci siamo accorti che era stato realizzato, a causa del passaggio delle persone, una sorta di viottolo lungo la collinetta – ha spiegato il sindaco Calogero Zicari - . Abbiamo subito fatto installare anche le transenne nella parte alta. Ieri, fra l’altro, c’è stato anche il presidio della Capitaneria di porto”. Il Comune di Realmonte ha appena tre agenti della polizia municipale. Impensabile, dunque, ipotizzare di creare un vero e proprio presidio perché verrebbero interrotti tutti gli altri servizi.

“Va capito – ha spiegato il sindaco di Realmonte – che il divieto, adesso appunto potenziato, va rispettato perché è per la pubblica incolumità. E’ per garantire la sicurezza di turisti e visitatori che abbiamo deciso, con tanto di ordinanza, di disporre il divieto”. Collocate, anche a monte, le nuove transenne, ieri pomeriggio, sulla scogliera e sulla spiaggia, non è stato notato più alcun poco prudente visitatore. I divieti per la Scala dei Turchi rischiano però di protrarsi anche per la prossima, ormai anche imminente, stagione estiva. “Il progetto per la messa in sicurezza, realizzato dalla Protezione civile regionale, è pronto – ha spiegato Zicari - . Giorno 16 aprile abbiamo il primo tavolo tecnico con la Sovrintendenza e il Genio civile per l’approvazione. Si tratta di un progetto da 330 mila euro. Non credo che riusciremo a rendere fruibile l’area entro l’estate. Ci sono i passaggi formali da rispettare e c’è anche da trovare i fondi, 330 mila euro appunto, per realizzare i lavori. Ripeto però che la sicurezza – ha concluso il sindaco di Realmonte – viene prima di ogni cosa. E se non dovessimo riuscire a garantirla, per quest’estate non potremo far altro che fare in modo che la Scala dei Turchi venga ammirata da lontano”. L’area – secondo un’ordinanza firmata dal capitano di fregata Filippo Maria Parisi della Capitaneria di porto di Porto Empedocle – è inaccessibile anche via mare.

E' da metà dello scorso dicembre che l’area di ingresso che conduce alla suggestiva scogliera di marna bianca – la Scala dei Turchi – è interdetta. Decisione presa perché, allora, dal terrazzo marino – che è posto nella parte alta del costone vicino alla Scala dei Turchi – si sono staccati e sono precipitati dei massi di calcarenite.

Subito dopo il cedimento, il Comune di Realmonte ha chiesto aiuto - per fare il progetto di messa in sicurezza del terrazzo marino - alla Protezione civile regionale. Adesso il progetto c’è. Naturalmente servono i passaggi tecnici per l’approvazione, ma intanto c’è. Quello che sembra essere indispensabile trovare adesso sono, invece, proprio i soldi: i necessari 330 mila euro. Il sindaco di Realmonte aveva già annunciato che si sarebbe adoperato per cercare un finanziamento dall’assessorato regionale Territorio e Ambiente. Ma anche in questo caso sarà necessario rispettare gli inevitabili tempi tecnici. Ecco perché sembra proprio che questa sarà una estate senza tintarella o tuffi dalla scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi.