Crollo alla Scala dei Turchi, Mareamico lancia l'allarme: "Mettete in sicurezza la zona"

Nuovo piccolo crollo della marna alla Scala dei Turchi. Nella giornata di ieri, secondo quanto ha segnalato l’associazione agrigentina Mareamico, dei sassi sono caduti giù.

“E’ urgente mettere tutto in sicurezza – ha detto ‘Mareamico’ – i visitatori continuano a frequentare la location. Chi dovrebbe controllare non sta facendo nulla. Serve mettere urgentemente tutto in sicurezza”.