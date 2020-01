Tutela della Scala dei Turchi, il Comune chiede uomini per presidiare la zona

Scala dei Turchi, stamattina previsto un primo sopralluogo tecnico sui luoghi per valutare possibili soluzioni che possano consentire di recuperare la fruibilità dell'area, oggi chiusa all’accesso perché ritenuta pericolosa.

Quanto tempo ci vorrà per eliminare le criticità? Al momento nessuno lo sa effettivamente, perché come è stato ribadito in più sedi, la Scala dei Turchi è fragile per la sua stessa natura ed è quindi difficile immaginare interventi massicci di consolidamento a lungo termine. Non solo, ma anche se si potesse eliminare del tutto il pericolo bisognerebbe provvedere a periodici interventi di manutenzione e conservazione.

Intanto l'urgenza è proteggere il bene ed vitare che i visitatori si facciano del male. per questo l’Amministrazione comunale di Realmonte ha già chiesto al prefetto Dario Caputo di attivare un tavolo tecnico per individuare le risorse umane che dovranno collaborare nelle attività di presidio, stante che la Polizia locale non ha i numeri necessari per questo scopo.