"Scaglia una sedia contro un bambino che finisce in ospedale": denunciata

Scaglia una sedia contro un bambino e lo fa finire in ospedale. Una nigeriana, appena maggiorenne, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Dovrà rispondere, adesso, di lesioni personali. A formalizzare la denuncia, dopo una breve attività investigativa, sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì.

La ragazza, ospite di una comunità per minori di Canicattì, già in passato - a quanto pare - si era resa protagonista di comportamenti poco civili all'interno della struttura d'accoglienza. Non è chiaro cosa sia accaduto con il bambino. I poliziotti parlano genericamente di "futili motivi". E' certo però che, all'improvviso, la donna ha scagliato una sedia contro un bambino, ospite della stessa comunità, e gli ha provocato lesioni giudicate guaribili in giorni 4 dai sanitari dell'ospedale "Barone Lombardo".

L'indagata si era pure scagliata verbalmente contro una educatrice della comunità per minori. Una donna che, naturalmente, era intervenuta in difesa del bambino e che è stata pesantemente minacciata.