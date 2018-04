Il misterioso sbarco di Torre Salsa, bloccati altri migranti in fuga

Erano riusciti ad allontanarsi e speravano forse di far perdere le proprie tracce. Pare che non sapessero dove andare, ma hanno tentato di dissolversi. Sono stati però notati mentre vagavano, alcuni nei pressi del cimitero comunale di Siculiana, altri a Montallegro, altri ancora nei pressi di un distributore di benzina a Ribera. Ad allertare polizia e carabinieri - facendo apposite segnalazioni di inusuali avvistamenti di migranti - sono stati diversi cittadini.

La Squadra Mobile della Questura di Agrigento è riuscita ad individuare e bloccare due dei migranti sbarcati tra Torre Salsa e Bovo Marina. Un'altra pattuglia della polizia di Stato - una "Volante" - è invece riuscita a recuperarne altri due. Sono saliti dunque, complessivamente, a 15 i tunisini che sono stati bloccati dopo il misterioso sbarco. "Misterioso" poiché in mare aperto, né sottocosta, non si sono registrati avvistamenti, allarmi o soccorsi.

Le forze dell'ordine ritengono d'essere riuscite ad acciuffare tutti i migranti sbarcati: nessun "fuggitivo" dovrebbe dunque essere rimasto in giro. Per la Questura di Agrigento il dispositivo - messo in atto non appena s'è innescato l'allarme per la presenza di migranti sbarcati - ha funzionato.