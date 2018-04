Sbarcano sulla spiaggia di Torre Salsa e tentano la fuga: bloccati 11 magrebini

Una dozzina di migranti o forse più - verosimilmente magrebini - sono sbarcati in mattinata sulla spiaggia di Torre Salsa a Siculiana. A segnalare, al 112, la presenza del gruppo di extracomunitari sono stati più cittadini. I carabinieri della stazione di Siculiana, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, sono subito accorsi sul posto e setacciando, a macchia d'olio, l'intera aria sono riusciti a ritrovare e a bloccare 11 magrebini. Tutti sono stati portati alla caserma dei militari dell'Arma.

Sono ancora in corso, però, le ricerche di eventuali altri migranti che potrebbero essersi allontanati. La Guardia di finanza è riuscita a ritrovare, e l'ha posta sotto sequestro, l'imbarcazione utilizzata per la traversata: era a circa 50 metri dall'arenile. La "carretta del mare" è stata trainata al porto di Porto Empedocle.

A Siculiana è intervenuta - per dare ausilio - anche una pattuglia della polizia di Stato. Sono in corso, in questo momento, le procedure di identificazione di coloro che sono stati bloccati. Non c'è certezza di quanti fossero i migranti sbarcati. Alcune segnalazioni, arrivate ai carabinieri, parlavano di una dozzina di extracomunitari. Altre segnalazioni, invece, di una ventina di persone. Secondo "MareAmico" sono sbarcati invece una quarantina di migranti.