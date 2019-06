Abbracci e qualche lacrima, i migranti lasciano la Sea Watch: sbarco all'alba

E’ stata una notte più che mai concitata, quella appena trascorsa. Intorno alle 2, la Sea Watch ha forzato i blocchi ed è approdata al porto di Lampedusa. Il capitano, Carola Rackete, è stata portata via dalla Guardia di finanza. Le fiamme gialle sono salite a bordo ed hanno arrestato il capo missione della Ong.

I migranti, hanno toccato terra, all’alba di oggi. Ad uno ad uno sono stati fatti scendere. Per loro una bevanda calda e delle coperte. Gli immigrati che fino a qualche ora fa erano a bordo della Ong, sono stati scortati dalla polizia. Giù, dalla nave, anche il capogruppo del Pd, Graziano Delrio. “Per stato di necessità si possono violare le leggi – ha detto - come fa la Croce Rossa quando passa con il rosso per una persona in pericolo".

Tra i migranti e l’equipaggio della SeA Watch, abbracci e qualche lacrima. A rompere il silenzio, è il ministro Matteo Salvini che parla di “missione compiuta”.

“La comandante fuorilegge è stata arrestata. Nave pirata sequestrata. Maxi multa alla Ong straniera. Immigrati tutti distribuiti in altri Paesi europei. Missione compiuta. Vergogna per il silenzio del governo olandese. Tristezza per i parlamentari italiani a bordo di una nave che non ha rispettato le leggi italiane, attaccando addirittura una motovedetta delle nostre Forze dell’Ordine. Giustizia è fatta”. Intanto, intorno alle 8.30, il capitano Carola, ha fatto il suo ingresso nella caserma della Guardia di finanza.