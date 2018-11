"Ha guidato il barcone carico di migranti", fermato un sudanese

Individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un altro presunto scafista. Si tratta del sudanese Fadi Mamoun di 25 anni. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Il giovane è stato ritenuto responsabile dell'ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché, in concorso con altri soggetti, trasportava nel territorio italiano 17 extracomunitari a bordo di un natante in vetroresina della lunghezza di 5 metri, proveniente dal Nord Africa.

Le serrate indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile che è riuscita ad acquisire elementi per delineare un quadro indiziario particolarmente complesso ed articolato a carico dell'indagato. Le attività investigative sono state avviate immediatamente dopo lo sbarco avvenuto a Lampedusa lo scorso otto novembre. Ed è proprio grazie alle indagini che è emerso che il fermato aveva condotto l’imbarcazione per tutta la durata della traversata in mare.

Indagato anche un altro soggetto, di nazionalità algerina, il quale, oltre ad utilizzare la bussola ed indicare la rotta da seguire, avrebbe anche rifornito il natante di carburante durante la navigazione.

Il sudanese fermato è stato trasferito al carcere "Di Lorenzo" di Agrigento.