Nuovo sbarco "fantasma", ritrovata sull'arenile la salma di un uomo

Il cadavere di un magrebino, di mezza età, è stato trovato sulla spiaggia di Torre Salsa dai carabinieri della stazione di Siculiana. L'immigrato è annegato durante le concitate fasi di uno sbarco fantasma avvenuto fra Siculiana e Montallegro.

L'allarme per un misterioso approdo si era già registrato nella tarda mattinata di ieri. I carabinieri avevano effettuato una perlustrazione e non avevano trovato né migranti, né imbarcazioni. Nella prima serata di ieri, poi, la svolta: il rastrellamento realizzato dai militari dell'Arma ha permesso di rintracciare fra Montallegro e Porto Empedocle 11 persone. Tutti tunisini.

Secondo le testimonianze acquisite dai militari dell'Arma, sull'imbarcazione - che non è stata trovata - sarebbero stati in 15. Uno dei migranti fermati, ieri sera, a Porto Empedocle, oltre ad avere tutti i vestiti bagnati, motivo per il quale gli è stato riscontrato un principio di ipotermia, aveva delle leggere ferite ed abrasioni sul corpo. E' stato portato subito alla guardia medica di Porto Empedocle. Un altro tunisino, con piccoli tagli sul corpo, è stato invece soccorso quasi nelle vicinanze del distributore di carburante di Montallegro.

Stamani, sulla spiaggia di Torre Salsa, la macabra scoperta: c'era la salma di un uomo. Sembra verosimile che il tunisino sia annegato durante le concitate fasi dello sbarco fantasma e poi la corrente del mare lo abbia spinto fino all'arenile. La salma, già recuperata, è stata portata alla camera mortuaria di Siculiana.