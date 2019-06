Sbarco "fantasma" a Lampedusa, fermati dei migranti in fuga sull'isola

Sbarco “fantasma” a Lampedusa. Tre migranti di nazionalità tunisina, sono stati bloccati a terra dai carabinieri. I tunisini, di età compresa tra i 18 ed 25 anni, sono stati “beccati” sull’isola.

L’approdo sarebbe avvenuto nella zona del porto commerciale. Per i tre migranti sono scattate le procedure di accoglienza. Sono in corso le ricerche, per rintracciare possibili altri migranti in fuga.