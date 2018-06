Sono arrivati direttamente al porto, approdati 15 tunisini

Quindici tunisini sono sbarcati, arrivando direttamente al porto, a Lampedusa.

Mentre il Viminale - con in testa il neoministro Matteo Salvini - non intende autorizzare, perché ritengono che spetti a Malta l'intervento, l'attracco della nave "Acquarius" che ha a bordo 600 migranti, sulla più grande delle isole Pelagie sono autonomanente sbarcati 15 tunisini. I migranti - tutti in buone condizioni di salute - sono stati bloccati dalle forze dell'ordine e sono stati portati al semi-chiuso hotspot di contrada Imbriacola dove dovrebbero rimanere giusto il tempo dell'identificazione.

L'hotspot, negli ultimi mesi, viene utilizzato infatti soltanto per dare accoglienza e soccorso a quanti giungono autonomamente sull'isola o alle persone soccorse nelle acque antistanti a Lampedusa. I migranti soccorsi nel canale di Sicilia o in acque libiche non vengono, infatti, più dirottati su Lampedusa ma su altri porti della Sicilia.