Sbarchi no stop a Lampedusa, trasferiti duecento migranti

Sono 200 i tunisini imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle dove arriveranno in serata. All'hotspot di Lampedusa restano intanto più di 400 persone. Dopo i 67 migranti che, fra la notte e l'alba, con 4 barchini, sono arrivati direttamente sulla

terraferma, gli sbarchi non si sono fermati: altri 83 tunisini, su più imbarcazioni, sono stati soccorsi dalle motovedette della

Guardia costiera.

La Prefettura di Agrigento è ancora al lavoro per cercare nuove e ulteriori strutture dove collocare i migranti che affollano l'hotspot dove si è arrivati a toccare la quota di oltre 600 presenze.

(Aggiornato 13:15)