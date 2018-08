Lampedusa "accerchiata" dai migranti: sette micro sbarchi in una notte

Sono cento i migranti che sono arrivati, nella notte fra domenica e ieri, con sette imbarcazioni, a Lampedusa. Gli extracomunitari - tunisini per la maggior parte - sono stati bloccati o al momento dell'approdo sulla costa o nelle acque immediatamente antistanti. Sette micro approdi, dunque, per un totale complessivo di 100 persone.

Tutte sono state portate, in attesa di un immediato trasferimento, in quella parte dell'hotspot di contrada Imbriacola rimasta aperta per garantire l'accoglienza a quanti giungono sulla più grande delle isole Pelagie con sbarchi autonomi.