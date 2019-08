Quattro migranti rintracciati a Linosa: non è stata trovata alcuna imbarcazione

Quattro immigrati sono stati sorpresi dai carabinieri, stanotte, sulla costa di Linosa (Ag). Non è stata rintracciata alcuna imbarcazione e gli uomini, verosimilmente tunisini, non avrebbero saputo spiegare come sono arrivati.

I migranti sono stati già trasferiti, con una motovedetta della Guardia costiera, a Lampedusa (Ag) e dunque all'hotspot di contrada Imbriacola.