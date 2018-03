Savarino: "Si valuti alternativa alla riapertura del ponte Morandi"

I vertici regionali dell'Anas e del Cas sono stati sentiti in audizione dalla commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell'Ars presieduta dall'agrigentina Giusi Savarino. Fra gli argomenti affrontati c'è il viadotto Morandi, chiuso da oltre un anno, per il quale si ipotizza una ristrutturazione nell'ambito di un progetto più ampio che costerebbe circa 30 milioni di euro e che durerebbe almeno tre anni.

"Gli agrigentini - commenta Giusi Savarino - si chiedono se sia opportuno ristrutturare un viadotto molto contestato per il suo impatto paesaggistico o se piuttosto non si possano trovare soluzioni alternative. L'Anas ha, in effetti, dichiarato che se arrivano sollecitazioni diverse da questa commissione o dagli enti locali, si possono anche avviare soluzioni alternative. Per cui abbiamo immaginato nelle prossime settimane, di indire una audizione che coinvolga il Comune di Agrigento e la Sovrintendenza di Agrigento, per vedere se è più opportuno e magari anche più economico e meno invasivo, scegliere soluzioni alternative ad un viadotto che è sempre stato molto contestato dagli agrigentini".