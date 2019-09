Guerra a chi usa il cellulare alla guida, la polizia multa 87 automobilisti senza regole

La polizia stradale punisce gli automobilisti senza regole. Per tutta la settimana, ma anche per nel corso del week end, gli agenti sono stati impegnati nella sicurezza stradale. Le pattuglie hanno accertato ben 87 sanzioni per uso non corretto dei cellulari alla guida.

Inoltre, la “Stradale", coordinata dal vice questore Andrea Morreale, ha beccato tre conducenti che guidavano in stato di ebbrezza alcolica. I giovani sono stati deferiti alla Procura della repubblica di Agrigento. Si tratta di S.L., ragazza di 21 anni residente a Ravanusa. Un 28enne favarese, S.G., queste le sue iniziali, ed un 24enne residente a Delia, S.G.

Inoltre, durante i controlli della polizia stradale, è stato fermato un mezzo pesante, della provincia di Ragusa. Per il conducente una multa di 868 euro e la sospensione della patente di guida, con decurtazione di dieci punti, ed anche il sequestro di una particolare calamita.

Secondo quanto accertato dagli agenti, l’aggeggio manometteva il regolare funzionamento dell’apparecchiatura cronotachigrafo, con una incongruenza tra i chilometri percorsi e quelli, appunto, registrati

.