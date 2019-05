Chiesa di San Giuseppe, sotto l'intonaco emergono dipinti dimenticati

Nascosti, sotto una patina biancastra che per tutti era di fatto il "normale" aspetto della chiesa c'era un patrimonio straordinario che adesso dovrà esere riportato alla luce.

Siamo all'interno della chiesa di San Giuseppe, in via Atenea, riaperta alle visite da alcuni giorni dopo anni di interdizione dovuti a problemi nella copertura della struttura. Qui, durante le operazioni di restauro degli spazi interni al di sotto della vernice bianca che caratterizza l'interno della struttura sono apparsi alcuni affreschi, i più antichi dei quali databili intorno al 1600. Una scoperta casuale e straordinaria che è comunque "comune" per certi versi, dato che era purtroppo prassi comune ricoprire le decorazioni più antiche. Del resto sopra gli affreschi seicenteschi i restauratori hanno già trovato, oltre al colore bianco, altre opere dipinte

Sovrapposizioni cumulatesi negli anni che dovranno essere adesso portate alla luce con un sapiente lavoro di restauro e che sono ad oggi visibili solo in minima parte grazie ai saggi realizzati in attesa di un intervento su più ampia scala.