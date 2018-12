La "Sanpellegrino" sborsa i soldi, il Comune sistema la condotta idrica

Niente falle, nessuna perdita idrica e rete comunale che continua ad essere sistemata e rifatta. Ieri, gli operai risultavano essere al lavoro in via Guglielmo Marconi. Santo Stefano Quisquina è un Comune che non ha eguali nell’Agrigentino: grazie ai fondi compensativi ricevuti dal gruppo “Sanpellegrino” continuano ad essere realizzati interventi di rifacimento dei tratti fatiscenti, o comunque dei più vecchi, della rete idrica.

“Sono opere che confermano come la gestione in house del servizio idrico integrato del Comune di Santo Stefano Quisquina sia approntato a criteri di economicità, efficacia ed efficienza” – ha dichiarato ieri il sindaco del piccolo Comune montano: Francesco Cacciatore - . Un anno fa, proprio di questi tempi, risultava essere stata rifatta la rete idrica della parte alta del paese. Sempre con i fondi di compensazione della società per azioni “Sanpellegrino”. E quella era, appunto, la quarta gara d’appalto aggiudicata – sempre per la rete idrica cittadina – dall’ufficio tecnico comunale. L’attuale sindaco, al suo secondo mandato, in circa 4 anni e mezzo è riuscito a far rifare la rete idrica obsoleta, tutelando il prezioso bene dell’acqua. E, adesso, la sua opera continua. Perché laddove serve, grazie a questi fondi di compensazione, si riesce ad intervenire con manutenzione o rifacimento delle condotte.

“Abbiamo tutti, in pieno accordo, l'interesse ad evitare perdite idriche e dunque dispersione lungo la rete comunale. Nella zona alta del paese, la rete idrica era fatiscente, non c'era più alcuna pressione e c'erano sistematicamente casi di perdite e dispersione del prezioso liquido. Adesso, invece, è tutta un'altra storia. E così, passo, passo, andiamo facendo laddove si crea l’esigenza”. Tutta un’altra storia, rispetto al resto dei Comuni Agrigentini, quella di Santo Stefano Quisquina.