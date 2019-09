Turismo religioso, i sindaci: "Vertice urgente per sbloccare l'Itinerarium Rosalie"

Chiesto un incontro urgente all'assessorato regionale all'Agricoltura per poter risolvere, in maniera definitiva, i problemi logistici e strutturali relativi all'itinerario turistico-religioso "Itinerarium Rosalie". Lo hanno fatto i sindaci dei Comuni di Santo Stefano Quisquina, Palermo e Monreale: rispettivamente Francesco Cacciatore, Leoluca Orlando e Alberto Arcidiacono. Ieri, i tre amministratori erano presenti, a Montepellegrino, alla celebrazione eucaristica in occasione dei festeggiamenti per Santa Rosalia.

"L’auspicio comune è che l’Itinerarium Rosaliae possa definitivamente decollare e diventare vero veicolo di promozione di un magnifico territorio dell’entroterra fra le province di Palermo e Agrigento dove - ha spiegato il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, - vi sono testimonianze del passaggio di Santa Rosalia".