Scoppia l'incendio in una utilitaria, nessun dubbio: cause accidentali

Nessun dubbio. Non in questo caso. L'incendio che è divampato nella Fiat Punto, che si trovava in piazza Della Repubblica a Santo Stefano Quisquina, ha avuto una matrice accidentale. Le fiamme - stando a quanto è stato ufficializzato dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento - si sono sviluppate davanti alla famiglia proprietaria dell'utilitaria.

Sul posto, divampato il rogo, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.