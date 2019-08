Illuminazione pubblica, "pioggia" di denaro per Santo Stefano Quisquina

Il Comune è rientrato fra i 60 Comuni che sono stati ammessi al finanziamento. Con questi fondi, l’amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina potrà rifare – veramente – gli impianti di pubblica illuminazione. A finanziare il progetto del Comune è stato l’assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento regionale dell’Energia. Proprio l’assessorato ha pubblicato, nelle ultime ore, la graduatoria definitiva dei progetti finanziati, in cui rientra quello proposto dall’amministrazione di Santo Stefano Quisquina.

“Il nostro Comune rientra tra i 60 siciliani che sono stati ammessi a finanziamento sugli interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica – ha annunciato, ieri, il sindaco Francesco Cacciatore - . Si tratta dellavviso pubblico ‘Misura 4.1.3 Po Fesr Sicilia 2014/2020, per il finanziamento d’interventi di efficientamento sulle reti d’illuminazione pubblica, per un importo di 605.600 euro. Coerentemente al bando di finanziamento, il progetto che sarà realizzato con la formula del project financing si pone come principale obiettivo – spiega il sindaco di Santo Stefano Quisquina - l’adozione di tecnologie ad alta efficienza, per l’ottimizzazione dei consumi della rete d’illuminazione pubblica esistente, con i conseguenti benefici economici e ambientali”. A Santo Stefano Quisquina sembra essere arrivato, dunque, il momento della svolta. Con il progetto e i fondi che verranno erogati, il piccolo Comune montano potrà veramente avviare il processo di efficientamento sulle reti d’illuminazione pubblica.