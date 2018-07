Giovane agrigentina muore a Bologna dopo un incidente stradale

Pare si stesse recando al lavoro quando è rimasta coinvolta, mentre era al volante della sua auto, in un grave incidente stradale. Dopo 5 giorni di coma - ricoverata in un ospedale di Bologna, dove viveva da tempo con la sua famiglia, - Antonella Lodato, originaria di Santo Stefano Quisquina, è deceduta. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La notizia del grave incidente stradale aveva destato forte preoccupazione sia a Santo Stefano Quisquina che a Bivona di dove è originaria la madre della ragazza. E a Bivona - sempre secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - lo scorso lunedì, alla chiesa del Carmine, era stata celebrata una messa con un momento di preghiera per la giovane.