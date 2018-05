E' il giorno dell'addio a mamma Maria Stella e al piccolo Angelo: lutto cittadino

Ieri, in serata, è stato il giorno della fiaccolata silenziosa e della veglia di preghiera. Oggi, a Santo Stefano Quisquina, sarà invece lutto cittadino. Alle 15,30, in chiesa Madre, si terranno i funerali della trentaduenne Maria Stella Traina e di suo figlio Angelo di 4 anni. Resta, intanto, stazionario – nella sua gravità – il quadro clinico dell’altra figlia di 7 anni che è ricoverata, e tenuta in coma farmacologico, all’ospedale dei Bambini di Palermo.

Mentre ieri sera, in chiesa Madre, tutte le preghiere sono state rivolte affinché la piccolina si salvi – e alla fiaccolata silenziosa hanno spontaneamente partecipato saranno anche i sindaci di Cianciana, di Alessandria della Rocca, di Bivona – oggi, Santo Stefano Quisquina si stringerà, sempre in silenzio, attorno al dolore e alla disperazione dei familiari delle vittime.

“L’intera cittadina è rimasta scossa e sgomenta per la prematura scomparsa della giovane donna e del suo piccolo bambino – ha scritto il sindaco Francesco Cacciatore nel proclamare il lutto cittadino – . Interpretando il comune sentimento della popolazione e la necessità di manifestare in modo solenne il dolore dell’intero paese a fronte della grave perdita in circostanze tragiche, oggi sarà lutto cittadino”. Il sindaco ha sospeso, per oggi, le manifestazioni pubbliche a carattere ludico e ricreativo, ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunale e in tutti gli uffici pubblici ed ha invitato i titolari delle attività economiche a sospendere in concomitanza con i funerali o comunque ad esercitarle con le modalità più idonee alla proclamazione del lutto cittadino, ma anche a sospendere le attività commerciali su aree pubbliche”.