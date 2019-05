Marco Mengoni in tour, l'artista si esibirà anche al teatro di Andromeda

Marco Mengoni in tour. L’artista farà tappa nell’incantevole scenario del teatro di Andromeda di Santo Stefano di Quisquina. Il 18 luglio il cantante si esibirà in un concerto, che quasi certamente, lascerà tutti senza fiato. L’esibizione, secondo quanto trapela, sarà “soltanto” per 180 persone. Un concerto speciale, che l’artista ha voluto fortemente. Una tappa, in una location, che ha dell’incantevole.

Mengoni, tocca la Sicilia ancora una volta. Il cantante ha girato uno dei suoi video tra le bellezze di Linosa. I colori dell’isola vulcanica hanno fatto da palcoscenico in una delle clip dell’artist