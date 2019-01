La ricostruzione del Belice in alto mare, Musumeci: "Farò il possibile"

«La Regione Siciliana è al fianco dei cittadini di Santa Margherita di Belìce. Al sindaco del Comune agrigentino Franco Valenti e a tutto il Consiglio comunale va la vicinanza del mio governo, con l’impegno a fare, nell’ambito delle nostre competenze, tutto ciò che sarà possibile a difesa delle loro legittime aspettative in una battaglia di civiltà e giustizia sociale».

Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in merito all’iniziativa del Consiglio comunale di Santa Margherita che, per protestare contro la mancata ricostruzione del paese a 51 anni del terremoto che distrusse la Valle del Belìce, si riunirà domani in piazza Montecitorio a Roma.