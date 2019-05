"Pascola le pecore ed esce fuori dal paese", assolto perché "non è reato"

A ottobre dello scorso anno Pasquale Ciaccio, 52 anni, di Santa Margherita Belice, finì agli arresti domiciliari per violazione della sorveglianza speciale: con il suo gregge si era spostato dal territorio di Santa Margherita a quello, vicino, di Sambuca. Poco dopo è tornato in libertà, con l'obbligo di presentazione alla Pg. Adesso è stato assolto dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca perché "il fatto non costituisce reato".

È stata accolta la tesi del suo difensore, l'avvocato Francesco Di Giovanna, mentre il pubblico ministero, Carlo Boranga, aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. La sorveglianza speciale per Ciaccio è arrivata dopo avere finito di scontare la pena a 12 anni e 8 mesi di reclusione per mafia che gli erano stati inflitti nel processo "Scacco Matto" alle cosche della parte occidentale della provincia di Agrigento.