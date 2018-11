Ha vissuto le 2 grandi guerre e il sisma del '68, "nonnina" compie 105 anni

Ha compiuto 105 anni Maria Ienna di Santa Margherita Belice. E questo, in città, è un record. La "nonnina" ha attraversato le tragedie delle due grandi guerre mondiali e i danni del sisma del gennaio 1968 che gli distrusse la casa e che la costrinse ad abitare per tanti anni in una fredda baracca.

Nella vita si è dedicata al lavoro dei campi, riuscendo a dare un futuro ai suoi tre figli. Nonna Maria, ha una memoria di ferro, ed ha sempre avuto - secondo quanto racconta oggi il Giornale di Sicilia - una parola da proferire ai nipoti e pronipoti sui giusti valori della famiglia, quella che lei ha dato ai suoi figli.