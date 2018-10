"Mi hanno rubato i fichi d'India", i carabinieri lo trovano armato: denunciato

Denuncia un furto di fichi d’India nel proprio podere di Santa Margherita Belice, intervengono i carabinieri per un sopralluogo, ma lo trovano in possesso di una pistola semiautomatica con il colpo in canna. L’arma viene sequestrata. Il trentenne di Santa Margherita resta in libertà perché ai carabinieri riferisce di avere trovato quella pistola nel suo terreno e che stava per consegnarla ai militari.

"Il mio cliente è incensurato, ha un regolare porto d’armi, possiede altre armi e non avrebbe avuto alcun motivo – ha detto, al Giornale di Sicilia, il difensore, l’avvocato Salvino Barbera – per detenere illegalmente una pistola. L’arma sarà stata smarrita da chi, nel tempo, ha commesso più furti nella proprietà del mio cliente".