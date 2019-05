Ladri a casa di un agricoltore, arraffati gioielli e i soldi nascosti

Hanno approfittato dell’assenza del padrone di casa: un agricoltore di 48 anni che, come ogni mattina, era andato al lavoro. Forzando una finestra dell’abitazione di via Tolomeo sono riusciti ad intrufolarsi e senza essere visti, né tantomeno sentiti hanno iniziato a rovistare fra i cassetti e gli armadi dell’abitazione. Colpo grosso – si parla, infatti, di oltre 5 mila euro - visto che la banda di delinquenti – difficile ipotizzare, infatti, che in azione sia entrato un ladro solitario – è riuscita ad arraffare, e portare via, sia i gioielli che alcune migliaia di euro che il lavoratore custodiva all’interno della propria residenza.

Quando l’agricoltore quarantottenne ha fatto rientro nella sua abitazione non ha potuto notare che l’effrazione prima e il disordine dopo. Ha, subito, richiesto l’intervento dei carabinieri. In via Tolomeo, a Santa Margherita Belice, si è portata la prima pattuglia disponibile. I militari dell’Arma hanno fatto il sopralluogo di rito, accertato lo scasso alla finestra, raccolto la denuncia di furto contro ignoti e avviato prima le ricerche su tutto il territorio e poi l’attività investigativa. I delinquenti, a quanto pare, non si sarebbero lasciati dietro le spalle nessuna traccia. I carabinieri, come sempre avviene ormai in casi di questo genere, hanno avviato immediatamente una perlustrazione per appurare se vi siano o meno – in zona - delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private.