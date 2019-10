"Evade dai domiciliari e viene ritrovato per strada": arrestato 44enne

Evasione dagli arresti domiciliari. E’ per questa ipotesi di reato che G. S., 44 anni di Castelvetrano, è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo, durante uno dei sistematici controlli realizzati dai militari dell’Arma, non è stato trovato in casa.

Poco dopo sarebbe stato rintracciato fuori dalla residenza dove, invece, avrebbe dovuto stare. E’ stato dunque arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore di turno di Sciacca, è stato nuovamente collocato agli arresti domiciliari. I controlli dei carabinieri, naturalmente, proseguiranno.