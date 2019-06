Alla ricerca di armi e oggetti atti allo scasso: scatta il blitz della polizia

Nuovo controllo del territorio, da parte della polizia, a Santa Margherita Belice. Ad entrare in azione, nella giornata di ieri, sono stati gli agenti del commissariato di Sciacca, quelli del reparto Prevenzione crimine di Palermo e quelli della polizia Stradale. Ben 139 le persone che sono state identificate e 80 i veicoli controllati nei sei posti di controllo. Eseguite anche due perquisizioni, alla ricerca di armi e strumenti d'effrazione. Elevate tre contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada, mentre 10 - complessivamente - sono stati gli automobilisti controllati con etilometro. Una patente ritirata ed uno il conducente di auto che è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza.

Effettuati controlli anche a persone in stato arresto o detenzione domiciliare e due ispezioni ad altrettanti esercizi pubblici. Già all'inizio del mese era stato effettuato - sempre su disposizione della Questura di Agrigento - un altro, simile, controllo.