Sequestra, picchia e perseguita l'ex, 33enne davanti al gup chiede di essere sentito

Accusato di avere picchiato, perseguitato e sequestrato l'ex: 33enne, davanti al giudice, chiede di essere sentito. Domenico Mongiovì, di Santa Elisabetta, finisce a processo per le accuse di stalking e sequestro di persona. A decidere se disporre il rinvio a giudizio - salvo che il difensore, l’avvocato Antonino Gaziano, non scelga un giudizio alternativo – sarà il giudice dell’udienza preliminare Luisa Turco che ieri ha fissato l'interrogatorio dell'imputato al prossimo 24 febbraio.

Mongiovì è accusato di avere perseguitato, fra l’aprile e il luglio dell'anno scorso, l’ex fidanzata inviandole continuamente messaggi offensivi e minacciosi, braccandola per strada e guardandola con tono minaccioso. Lo scorso 9 luglio, Mongiovì avrebbe incontrato la ragazza in piazza, seduta in una panchina, e l’avrebbe afferrata per il collo e schiaffeggiata.

La settimana successiva, l’episodio più grave per il quale fu pure arrestato: Mongiovì avrebbe seguito la donna in un appartamento dove era andata per allenarsi e l’avrebbe costretta a barricarsi dentro – da lì l’accusa di sequestro di persona – per sfuggire alla sua violenza”.