Un Natale diverso per i precari del Comune: firmata la stabilizzazione

I 34 precari storici del comune di Santa Elisabetta hanno firmato il contratto a tempo indeterminato. La stipula è avvenuta nei giorni scorsi e a questa è seguita una vera e propria festa.

"Si è trattato di un lavoro complesso per le rigidità delle procedure di stabilizzazione fissate dalla normativa vigente per i lavoratori appartenenti al cosiddetto precariato storico - dice il sindaco Mimmo Gueli -, in linea con le norme di riferimento regionali e in applicazione della riforma Madia.

Finalmente per tutti gli storici lavoratori precari e per le loro famiglie si conclude un lungo periodo di incertezza, che in alcuni casi andava avanti da quasi trent'anni. Sarà l'occasione per l'amministrazione di rifunzionalizzare un nuovo assetto organizzativo e di valorizzazione professionale del personale e allo stesso tempo, creare le condizioni per una migliore offerta di servizi ai cittadini, per un paese vivibile e moderno".