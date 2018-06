"Trovati mentre confezionavano dosi di droga", arrestati tre giovani

Li hanno trovati seduti attorno ad un tavolo, all’interno di un’abitazione di via Vallone, mentre confezionavano dosi di hashish. E sul tavolino c’erano circa 37 dosi, per un peso complessivo di poco meno di 50 grammi. Sono tre i nigeriani – di 24, 21 e 19 anni – che sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Santa Elisabetta che è coordinata dal comando compagnia di Canicattì. Ad entrare in azione anche “Lego”: l’unità cinofila che, di fatto, non gli ha lasciato scampo visto che è riuscito a scovare anche lo stupefacente che sarebbe stato nascosto nel sottoscala.

I tre nigeriani – uno residente in una comunità alloggio di Aragona, un altro residente a Foggia e il terzo abitante dell’abitazione di Santa Elisabetta – sono stati, dopo le formalità di rito dell’arrestato, portati al carcere di contrada Petrusa ad Agrigento. Tutti e tre dovranno, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I carabinieri pare che già da qualche tempo tenessero d’occhio l’abitazione. Ad un certo punto è stato deciso il blitz. Fatta l’irruzione nell’abitazione, i militari dell’Arma avrebbero sorpreso i tre nigeriani mentre confezionavano le dosi di hashish. Sono state, naturalmente, subito sequestrate le 37 dosi, per un peso di poco meno di 50 grammi, e pure 20 grammi di marijuana che sono stati trovati sempre sul tavolino. La perquisizione è stata chiaramente estesa a tutta la residenza. I carabinieri della stazione di Santa Elisabetta hanno trovato, e sequestrato, anche 245 euro in contanti, soldi che sono stati ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio e poi, nel sottoscala dell’abitazione, “Lego” ha fiutato e fatto ritrovare – visto che sarebbero stati occultati sotto un secchio - un altro pezzo di hashish di circa 50 grammi ed ancora altri 35 grammi di marijuana. I tre nigeriani sono stati subito arrestati e su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, sono stati accompagnati alla casa circondariale di Agrigento dove dovranno restare a disposizione dell’Autorità giudiziaria.