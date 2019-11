"Giornata mondiale dei prematuri", anche Santa Elisabetta si tinge di viola

Per la giornata mondiale del prematuro il Comune di Santa Elisabetta si tinge di viola. Aderiscono all'iniziativa, mostrando immensa solidarietà, il Municipio, nella persona del sindaco Mimmo Gueli, e la parrocchia rappresentata da don Giuseppe Gelo.

La comunità ha accolto con grande entusiasmo l'iniziativa. Dalle ore 17 in poi il campanile della chiesa Madre sarà illuminato di viola. Il viola é il simbolo di questa giornata. Nel mondo un bambino su 10 nasce prematuro e ha bisogno di molte cure. La rete delle Neonatologie italiane garantisce ai piccoli prematuri il miglior percorso per uno sviluppo fisiologico e naturale. L'augurio - della collettività di Santa Elisabetta in particolare e dell'Agrigentino in generale - é quello di fare sempre più per questi piccoli e le loro famiglie.