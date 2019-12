A Santa Elisabetta si insedia la Consulta giovanile: ecco da chi è composta

A Santa Elisabetta si è insediata la consulta giovanile comunale, organo istituzionale che vede i giovani protagonisti della vita sociale del paese. Un traguardo storico per la piccolissima realtà, la quale adesso può vantare la presenza al suo interno di un'istituzione non presente in molte comunità più grandi.

È stato eletto il consiglio direttivo che risulta composto da Giuseppe Chiapparo nella carica di presidente, Stella Messina vice-presidente, Enrico La Porta segretario, Francesco Panarisi tesoriere. All'ufficio di Presidenza si affiancano i consiglieri Fabiana Sciara, Antonina Sicorello, Rossana Mongiovì, Francesco Messina, Raimondo Greco e Marco Militello. La Consulta Sabettese, già inseritasi nel più ampio contesto regionale, è pronta a lanciare un primo evento: "XMAS EXPO 2019, all'insegna di un Natale che coniuga arte, tradizione, gastronomia ed artigianato.

