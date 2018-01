"Le condanne sono inferiori ai quattro anni", Faraci torna libero

Il gup Francesco Provenzano ha revocato gli arresti domiciliari a Giuseppe Faraci, 24 anni, di Santa Elisabetta, arrestato l'ultima volta lo scorso luglio per tentata rapina. Il giovane torna completamente libero perchè il tribunale per i minorenni di Milano, al quale si era rivolto il suo difensore, l'avvocato Giuseppe Barba, ha revocato l'ordine di carcerazione accogliendo il ricorso del legale secondo cui l'ordine di esecuzione doveva essere sospeso, trattandosi di una pena leggermente inferiore ai 4 anni, tetto massimo previsto entro il quale si può chiedere una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Faraci, quindi, nell'attesa della decisione del tribunale di sorveglianza che dovrà pronunciarsi per una serie di condanne cumulate, è del tutto libero.